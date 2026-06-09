Chhattisgarh News: बैटरी बैंक बनेगा छत्तीसगढ़, निकेल तांबा और प्लेटिनम के मिले भंडार, बारिश के बाद शुरू होगी ड्रिलिंग

Chhattisgarh News: महासमुंद जिले के भालुकोना क्षेत्र में किए गए अन्वेषणों में निकेल, तांबा और प्लेटिनम समूह के तत्वों के बड़े भंडार मिलने के उत्साहजनक संकेत मिले हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही, बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग अभियान पुनः शुरू किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ को भविष्य के 'बैटरी बैंक' के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। यह खोज न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकती है। वर्तमान में भारत अपनी निकेल की अधिकांश जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है। निकेल एक ऐसी महत्वपूर्ण धातु है, जिसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, रक्षा उपकरणों और आधुनिक विनिर्माण उद्योगों की कल्पना करना कठिन है।