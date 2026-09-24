धान खरीदी में परेशानी से बचना है तो करा लें पंजीयन, भोपालपटनम में हजारों खातेदार और खसरे बाकी

तहसील भोपालपटनम में कुल 24,642 खातेदार दर्ज हैं। इनमें से अब तक 10,509 खातेदारों का एग्रीस्टेक पंजीयन पूरा हो चुका है। यह कुल खातेदारों का करीब 42.64 प्रतिशत है। वहीं अभी भी 14,133 खातेदारों का एग्रीस्टेक पंजीयन बाकी है। अधिकारियों के अनुसार एग्रीस्टेक पंजीयन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। पंजीयन नहीं होने की स्थिति में धान खरीदी समेत अन्य शासकीय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है।