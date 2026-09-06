Chhattisgarh News: किसानों के लिए बड़ी राहत! इस जिले में खुलेंगे 24 नए धान खरीदी केंद्र, ये होंगी सुविधाएं

Paddy Procurement 2026-27: किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए प्रदेश में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 24 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। इन केंद्रों के लिए पहले ही सोसाइटियों का गठन किया जा चुका है। नए केंद्र शुरू होने से किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलने की उम्मीद है।