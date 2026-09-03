Rajnandgaon News: उजड़ गया परिवार.., एक साथ उठी भाई-बहन की अर्थी तो रो पड़ा पूरा गांव, MLA ने जताया गहरा शोक

Rajnandgaon Road Accident: राजनांदगांव जिले के शिकारीमहका-भोलापुर के बीच दर्दनाक हादसा सडक़ हादसे में दो बहन व एक भाई के मौत से उनके गांव गहिराभेड़ी में मातम का माहौल है। दो सगे बहन व भाई की मौत से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अंतिम संस्कार के बाद बुधवार को मृतकों के शव को परिजनों को सौंपा गया। गहिराभेड़ी में भाई शिवनंदन साहू व बहन भूपेश्वरी साहू की अर्थी एक साथ उठा और अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गांव में मातम का माहौल रहा। वहीं बड़ी बहन डिकेश्वरी का उसके ससुराल दाऊटोला में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं स्कार्पियो में सवार मृतक कमलदास बंजारे का अंतिम संस्कार भोलापुर में हुआ।