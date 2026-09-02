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राजनंदगांव

खैरागढ़ नगर पालिका की बिजली गुल, 4.14 करोड़ रुपए का बिल बकाया, टॉर्च की रोशनी में हुआ कामकाज

Khairagarh Municipalitys power supply: खैरागढ़ नगर पालिका पर 4.14 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग ने कार्यालय का कनेक्शन काट दिया, जिससे कंप्यूटर बंद रहे और कर्मचारियों को टॉर्च की रोशनी में काम करना पड़ा।
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राजनंदगांव

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Love Sonkar

Sep 02, 2026

Power Connection Cut

खैरागढ़ नगर पालिका की बिजली गुल (Photo Facebook)

Power Connection Cut: नगर पालिका खैरागढ़ के विभिन्न बिजली कनेक्शनों पर बकाया बिल की राशि बढ़कर 4 करोड़ 14 लाख 12 हजार रुपए से अधिक होने के बाद विद्युत विभाग ने मंगलवार को पालिका कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया। सुबह कार्यालय खुलने पर बिजली गुल मिली तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय स्तर पर बिजली बहाल करने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में विद्युत विभाग ने पालिका प्रशासन को जानकारी दी कि कार्यालय का कनेक्शन रायपुर से ऑनलाइन काटा गया है।

टॉर्च की रोशनी में काम

बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण नगर पालिका कार्यालय का कामकाज प्रभावित रहा। कंप्यूटर सहित बिजली से चलने वाले उपकरण बंद रहे। कर्मचारियों को बिना बिजली के काम करना पड़ा और कई जगह टॉर्च की रोशनी में जरूरी काम निपटाए गए। बिजली कटने की जानकारी मिलने के बाद कई पार्षद और पालिकाध्यक्ष भी कार्यालय से लौट गए।

पालिका कार्यालय का ही 8.25 लाख रुपए बकाया

विद्युत विभाग के अनुसार केवल नगर पालिका कार्यालय का बिजली बिल करीब 8.25 लाख रुपए बकाया है। इसके अलावा नगर पालिका के विभिन्न भवनों, बोर पंप और स्ट्रीट लाइटों के बिजली बिल की राशि भी लंबे समय से जमा नहीं हुई है। इन सभी कनेक्शनों की बकाया राशि को जोड़ने पर नगर पालिका पर बिजली विभाग का कुल बकाया 4.14 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी के चलते विद्युत विभाग ने बड़े बकायादार सरकारी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

स्थानीय स्तर पर कनेक्शन जोड़ने की कोशिश

मंगलवार सुबह जब कर्मचारी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे तो बिजली बंद मिली। इसके बाद स्थानीय स्तर पर कनेक्शन जोड़कर बिजली बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। विभाग से संपर्क करने पर पता चला कि कार्यालय का कनेक्शन स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि रायपुर से ऑनलाइन डिस्कनेक्ट किया गया है। इस कार्रवाई के बाद नगर पालिका में बिजली बहाली को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई। कार्यालय में बिजली नहीं होने से नियमित प्रशासनिक काम प्रभावित हुए।

स्मार्ट मीटर के बाद बढ़ी कार्रवाई

विद्युत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकारी विभागों और बड़े बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली कनेक्शनों की निगरानी और बकाया वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया गया है। खैरागढ़ शहर में नगर पालिका के अलावा अन्य शासकीय विभागों पर भी बिजली बिल की बड़ी राशि बकाया है। विभाग ने इन बकायों की जानकारी अपने उच्च कार्यालय को भेज दी है।

अन्य सरकारी विभागों पर भी होगी कार्रवाई

विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर पालिका कार्यालय की बिजली रायपुर से काटी गई है। साथ ही जिन अन्य शासकीय विभागों पर बिजली बिल की राशि लंबे समय से बकाया है, उनके कनेक्शनों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। अभियंता धर्मशील खोब्रागढ़े के अनुसार, शासकीय विभागों की बकाया राशि की जानकारी उच्च कार्यालय को भेज दी गई है। पालिका कार्यालय का कनेक्शन रायपुर से काटा गया है और अन्य विभागों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे।

कंप्यूटर और ऑनलाइन कामकाज पर पड़ा असर

नगर पालिका कार्यालय में बिजली कटने का सीधा असर रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ा। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संचालित नहीं हो सके। कर्मचारियों को जरूरी कार्य बिना बिजली के ही करने पड़े। बिजली नहीं होने से कार्यालय पहुंचे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बिजली बहाल होने का इंतजार करते रहे। कुछ पार्षद और पालिकाध्यक्ष कार्यालय से वापस लौट गए।

बकाया बिजली बिल का आंकड़ा

कुल बकाया: 4 करोड़ 14 लाख 12 हजार रुपए से अधिक
पालिका कार्यालय का बकाया: करीब 8.25 लाख रुपए
बकाया में शामिल: नगर पालिका के भवन, बोर पंप और स्ट्रीट लाइट
कार्रवाई: पालिका कार्यालय का बिजली कनेक्शन काटा गया
कनेक्शन काटने की जगह: रायपुर से ऑनलाइन
अगली कार्रवाई: अन्य बकायादार शासकीय विभागों के कनेक्शन काटने की तैयारी

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Updated on:

02 Sept 2026 10:41 am

Published on:

02 Sept 2026 10:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / खैरागढ़ नगर पालिका की बिजली गुल, 4.14 करोड़ रुपए का बिल बकाया, टॉर्च की रोशनी में हुआ कामकाज

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