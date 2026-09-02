खैरागढ़ नगर पालिका की बिजली गुल, 4.14 करोड़ रुपए का बिल बकाया, टॉर्च की रोशनी में हुआ कामकाज

Power Connection Cut: नगर पालिका खैरागढ़ के विभिन्न बिजली कनेक्शनों पर बकाया बिल की राशि बढ़कर 4 करोड़ 14 लाख 12 हजार रुपए से अधिक होने के बाद विद्युत विभाग ने मंगलवार को पालिका कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया। सुबह कार्यालय खुलने पर बिजली गुल मिली तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय स्तर पर बिजली बहाल करने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में विद्युत विभाग ने पालिका प्रशासन को जानकारी दी कि कार्यालय का कनेक्शन रायपुर से ऑनलाइन काटा गया है।