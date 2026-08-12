Janjgir Champa Paddy Theft: 89 लाख के धान चोरी के बाद टॉयलेट की सफाई, कलेक्टर बोले- चोरी ऊपर से सीना जोरी

टायलेट साफ करते हुए धान घोटाले का आरोपी, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने मीडिया को इसकी जानकारी दी ( Photo - Patrika )
Champa Paddy Theft Case: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में धान खरीदी घोटाला उजागर होने के बाद आरोपी ने टायलेट साफ करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बता दें कि अप्रैल में धान खरीदी घोटाला सामने आने के बाद खरीदी प्रभारी के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं अब सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सक्ती कलेक्टर ने पुलिस की मदद से उसे न्यायिक रिमांड में भिजवा दिया है।
उल्लेखनीय है कि संस्था प्रबंधक पर पुटीडीह में 89 लाख रुपए के धान घोटाले का आरोप था। मामले में एफआईआर भी दर्ज थी। जांच के दौरान 29 जून 2026 को कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला सक्ती से एक ओर पत्र जारी हुआ। जिसमें अन्य दोषी संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत कंप्यूटर ऑपरेटर द्रोण प्रताप शांडिल्य ओर प्राधिकृत अधिकारी श्याम बाई के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस 2 महीने तक आरोपियों की गिरफ्तारी में लेटलतीफी करती रही। लेकिन जब ऊपर से दबाव बनाया गया तब जाकर दोनों की गिरफ्तारी की गई।
आरोपी संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत ने 6 अगस्त 2026 को मानव अधिकार आयोग को एक शिकायत की थी। जिसमें उसने सक्ती कलेक्टर पर टॉयलेट साफ कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं शिकायत के साथ एक वीडियो भी दिया गया है। जिसमें शशिकांत टॉयलेट साफ करता दिख रहा है और कोई उसका वीडियो बना रहा है। प्रथम दृष्टया वीडियो को लेकर सक्ती कलेक्टर से मीडिया ने फोन कर बात की तो उन्होंने बताया कि यह बिल्कुल झूठा आरोप है।
शशिकांत महंत पिछले 2 महीनों से अपने किए गए भ्रष्टाचार से बचने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा। उसने जो वीडियो बनाया है वो उसका षडयंत्र है। वो कहीं भी जाकर टॉयलेट साफ कर के वीडियो बना सकता है। उसकी हम निगरानी कैसे करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि हमने ऐसा कराया होता तो उसको वीडियो कैसे मिलता।
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जांजगीर चंपा
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