Janjgir Champa Paddy Theft: 89 लाख के धान चोरी के बाद टॉयलेट की सफाई, कलेक्टर बोले- चोरी ऊपर से सीना जोरी

उल्लेखनीय है कि संस्था प्रबंधक पर पुटीडीह में 89 लाख रुपए के धान घोटाले का आरोप था। मामले में एफआईआर भी दर्ज थी। जांच के दौरान 29 जून 2026 को कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला सक्ती से एक ओर पत्र जारी हुआ। जिसमें अन्य दोषी संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत कंप्यूटर ऑपरेटर द्रोण प्रताप शांडिल्य ओर प्राधिकृत अधिकारी श्याम बाई के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस 2 महीने तक आरोपियों की गिरफ्तारी में लेटलतीफी करती रही। लेकिन जब ऊपर से दबाव बनाया गया तब जाकर दोनों की गिरफ्तारी की गई।