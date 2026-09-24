Balod News: रिसॉर्ट में अचानक पहुंचा वन अमला, अंदर का नजारा देख मचा हड़कंप, बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त

वन विभाग की जांच अब केवल रिसॉर्ट में मिली लकड़ी की मात्रा तक सीमित नहीं रहेगी। टीम लकड़ी के स्रोत की भी जानकारी जुटाएगी। इसके लिए यह पता लगाया जाएगा कि लकड़ी कहां से खरीदी गई, किस व्यक्ति या संस्था से लाई गई और उसके परिवहन के लिए आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। यदि जांच में लकड़ी के संबंध में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो उससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है। हालांकि, फिलहाल विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही लकड़ी की वैधता और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।