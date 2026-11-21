Chhattisgarh Education News: छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा के बुनियादी ढांचे, आधुनिक प्रयोगशालाओं और शोध (रिसर्च) गतिविधियों को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार की बहुविषयी शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार योजना (मेरिट) के तहत प्रदेश के आठ प्रमुख संस्थानों का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के इन संस्थानों को कुल 80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू), भिलाई को मिली है, जिसे 18 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के पांच शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (सीजीआईटी/जीईसी) और दो शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।