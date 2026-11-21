AI Education in Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रोफेसर अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल में दक्ष होंगे। पढ़ाई, शोध, विद्यार्थियों के मूल्यांकन और कॉलेजों के रोजमर्रा के कार्यों में एआई का उपयोग बढ़ाकर उच्च शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने की पहल शुरू हो रही है। इसके लिए रूंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, भिलाई 'गूगल फॉर एजुकेशन' के साथ मिलकर प्रदेश के शिक्षकों को एआई आधारित प्रशिक्षण देगी। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को नई तकनीक से जोडऩा और कक्षा शिक्षण से लेकर शोध कार्यों तक इसके व्यावहारिक उपयोग के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ 23 नवंबर को सुबह 11 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में होगा। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और गूगल फॉर एजुकेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।