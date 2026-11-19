आरपी गुप्ता ने पीड़ित को बताया कि बीमा की रकम वापस पाने के लिए चार प्रतिशत चालान राशि जमा करनी होगी। उसने व्हाट्सएप के माध्यम से डीटी की प्रति भी भेजी, ताकि पीड़ित को पूरी प्रक्रिया सही लगे और उन्हें किसी तरह का संदेह न हो। इसके बाद आरोपितों ने अलग-अलग कारण बताकर उनसे पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। कभी चालान तो कभी अन्य औपचारिकताओं के नाम पर रकम मांगी गई। बीमा की राशि वापस मिलने की उम्मीद में भूपति कुमार सिंह ने आरोपितों के बताए बैंक खातों में पैसे जमा कर दिए।