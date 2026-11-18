यहां विकास कार्यों के साथ-साथ पार्षद की उपलब्धता, व्यवहार और स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को सबसे अधिक तवज्जो दी जाती है। यही कारण है कि दोनों दलों में टिकट के लिए कई नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। हरिओम के मैदान से बाहर होने के बाद उनके समर्थक वर्ग की भूमिका भी निर्णायक मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जिस दल को इस वर्ग का साथ मिलेगा, उसका पलड़ा भारी रहेगा। फिलहाल वार्ड में चर्चा, बैठकों और समीकरणों का दौर तेज हो गया है।