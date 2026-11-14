भिलाई नगर निगम की MIC बैठक में बड़े फैसले, ड्राइवर-हेल्पर की व्यवस्था के साथ नए डोम शेड को मंजूरी

MIC Meeting: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नगर निगम की महापौर परिषद (MIC) की बैठक में वाहन शाखा के लिए अस्थायी ड्राइवर और हेल्पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए निगम 1 करोड़ 77 लाख 54 हजार 790 रुपये खर्च करेगा। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता और निगम आयुक्त सुरुचि सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में वाहन व्यवस्था के साथ-साथ निर्माण कार्य और आंगनबाड़ी में नियुक्ति से जुड़े मुद्दे भी रखे गए। परिषद ने कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।