भिलाई नगर निगम की MIC बैठक में बड़े फैसले, ड्राइवर-हेल्पर की व्यवस्था के साथ नए डोम शेड को मंजूरी

भिलाई नगर निगम का बड़ा फैसला (Photo Source- Patrika File Photo)
MIC Meeting: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नगर निगम की महापौर परिषद (MIC) की बैठक में वाहन शाखा के लिए अस्थायी ड्राइवर और हेल्पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए निगम 1 करोड़ 77 लाख 54 हजार 790 रुपये खर्च करेगा। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता और निगम आयुक्त सुरुचि सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में वाहन व्यवस्था के साथ-साथ निर्माण कार्य और आंगनबाड़ी में नियुक्ति से जुड़े मुद्दे भी रखे गए। परिषद ने कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
महापौर परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निगम की वाहन शाखा में अस्थायी वाहन चालक और हेल्पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके तहत उच्च कुशल, कुशल और अर्द्धकुशल श्रेणी के ड्राइवर और हेल्पर रखे जाएंगे। इस पूरी व्यवस्था के लिए 1 करोड़ 77 लाख 54 हजार 790 रुपये की लागत तय की गई है। प्रस्ताव के अनुसार, सलाहकार समिति की अनुशंसा के बाद जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने की तैयारी की गई थी। अब महापौर परिषद से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नगर निगम के विभिन्न विभागों में वाहनों के संचालन के लिए ड्राइवर और हेल्पर की जरूरत होती है। ऐसे में अस्थायी कर्मचारियों की व्यवस्था होने से वाहन शाखा के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसका फायदा सफाई व्यवस्था, कचरा परिवहन और निगम के दूसरे जरूरी कार्यों में मिल सकता है। पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से अलग-अलग विभागों के वाहनों का संचालन भी आसान हो सकेगा।
बैठक में भिलाई के वार्ड क्रमांक 33 संतोषीपारा शर्मा कॉलोनी में डोम शेड निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की अधोसंरचना मद में पहले से स्वीकृत डोम शेड निर्माण कार्य की बची हुई राशि का उपयोग किया जाएगा। परिषद ने संतोषीपारा स्थित कैंपेश्वर बैजनाथ धाम के पास एक अन्य डोम शेड बनाने की अनुमति दी है। इसके निर्माण से स्थानीय लोगों को सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी। क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक आयोजनों, बैठकों और दूसरे सामुदायिक कार्यक्रमों के दौरान लोगों को स्थान की जरूरत पड़ती है। ऐसे में नया डोम शेड बनने से स्थानीय निवासियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
महापौर परिषद की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के एक पद पर नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। संबंधित पद के लिए अंतिम योग्यता सूची जारी की जा चुकी है। इस सूची में एक अभ्यर्थी को चयन सूची में रखा गया है, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में है। बैठक में इस नियुक्ति से जुड़े विषय पर चर्चा की गई।
महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निगम आयुक्त सुरुचि सिंह भी मौजूद रहीं। इसके अलावा एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, केशव चौबे, एकांश बंछोर और नेहा साहू सहित निगम के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वाहन शाखा के लिए 1.77 करोड़ रुपये की मंजूरी और संतोषीपारा में नए डोम शेड निर्माण की अनुमति को बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल किया गया।
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