रायपुर नगर निगम का बड़ा फैसला! मोबाइल पर दिखेगी कचरा गाड़ी की लोकेशन, देरी होने पर कंट्रोल रूम को अलर्ट

Raipur Nagar Nigam: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब घर के बाहर कचरा गाड़ी नहीं पहुंचने पर लोगों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर निगम सफाई व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए नई डिजिटल पहल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत शहर के कचरा वाहनों को GPS आधारित निगरानी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे नागरिक अपने मोबाइल पर कचरा गाड़ी की लाइव लोकेशन और उसके पहुंचने का संभावित समय जान सकेंगे। वहीं, कचरा गाड़ी नहीं आने की शिकायत मिलने पर अधिकारी महज 5 मिनट में GPS रिकॉर्ड चेक कर उसकी स्थिति पता कर सकेंगे।