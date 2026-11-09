Raipur Fraud News: दिवाली की बधाई के नाम पर साइबर ठगी, WhatsApp पर ग्रीटिंग कार्ड भेजकर खाली कर सकते हैं बैंक खाता

दीपावली के दौरान ऑनलाइन खरीदारी भी बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग नामी कंपनियों और ब्रांड्स जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। इन वेबसाइटों पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर भारी छूट देने का दावा किया जाता है। कई बार बाजार मूल्य से काफी कम कीमत देखकर ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं और वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं। लेकिन भुगतान के बाद न तो सामान की डिलीवरी होती है और न ही रकम वापस मिलती है। कुछ मामलों में फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों की बैंकिंग और भुगतान संबंधी जानकारियां हासिल करने की कोशिश भी की जाती है।