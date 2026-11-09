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Raipur Fraud News: दिवाली की बधाई के नाम पर साइबर ठगी, WhatsApp पर ग्रीटिंग कार्ड भेजकर खाली कर सकते हैं बैंक खाता

Raipur Fraud News: दिवाली शुभकामना संदेश के साथ WhatsApp पर भेजी जा रही फर्जी APK फाइल और गिफ्ट लिंक से बैंक खाता खाली हो सकता है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Updated: 9 Nov 2026, 2:30 PM IST

Raipur Fraud News

दिवाली की बधाई के नाम पर साइबर ठगी (photo Patrika)

Fraud News: दीपावली का त्योहार जहां खुशियां, रोशनी और अपनों से जुड़ने का मौका लेकर आता है, वहीं साइबर अपराधी इसी उत्साह को ठगी का हथियार बना रहे हैं। त्योहार के दौरान मोबाइल पर आने वाले दिवाली शुभकामना संदेश, आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड, फ्री गिफ्ट और ऑनलाइन शॉपिंग के बंपर डिस्काउंट लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। साइबर ठग WhatsApp और Telegram के जरिए ऐसे संदेश भेज रहे हैं, जिनके साथ संदिग्ध लिंक और APK फाइल अटैच होती हैं। लोग इन्हें सामान्य शुभकामना संदेश समझकर डाउनलोड कर लेते हैं और अनजाने में अपने मोबाइल का एक्सेस साइबर अपराधियों को दे सकते हैं।

WhatsApp पर दिवाली ग्रीटिंग कार्ड के नाम पर भेजी जा रही APK फाइल

साइबर अपराधी लोगों को निशाना बनाने के लिए त्योहारों का सहारा ले रहे हैं। दिवाली की शुभकामनाओं के नाम पर WhatsApp, Telegram और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक संदेश और डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड भेजे जा रहे हैं। इन संदेशों के साथ APK फाइल भी भेजी जाती है। कई बार ये संदेश किसी परिचित या रिश्तेदार के नाम से भी आ सकते हैं। लोग भरोसा करके फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद मोबाइल में संदिग्ध सॉफ्टवेयर सक्रिय हो सकता है, जो निजी जानकारियों तक अनधिकृत पहुंच बनाने की कोशिश करता है।

एक क्लिक से मोबाइल की निजी जानकारी पर खतरा

पुलिस के अनुसार, अनजान लिंक या APK फाइल को बिना जांचे खोलना खतरनाक हो सकता है। साइबर ठग कई बार ऐसे संदेश भेजते हैं, जिनमें लिखा होता है कि दिवाली का विशेष ग्रीटिंग कार्ड देखने के लिए फाइल डाउनलोड करें। आकर्षक डिजाइन और शुभकामनाओं के कारण लोग बिना सोचे-समझे उस पर क्लिक कर देते हैं। इसलिए किसी भी अज्ञात नंबर से आई APK फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अगर किसी परिचित के नाम से ऐसी फाइल आती है, तो पहले फोन करके उसकी पुष्टि कर लें। केवल संदेश में दिखाई देने वाले नाम या फोटो के आधार पर उस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।

सस्ते सामान और बंपर डिस्काउंट के नाम पर फर्जी वेबसाइट

दीपावली के दौरान ऑनलाइन खरीदारी भी बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग नामी कंपनियों और ब्रांड्स जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। इन वेबसाइटों पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर भारी छूट देने का दावा किया जाता है। कई बार बाजार मूल्य से काफी कम कीमत देखकर ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं और वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं। लेकिन भुगतान के बाद न तो सामान की डिलीवरी होती है और न ही रकम वापस मिलती है। कुछ मामलों में फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों की बैंकिंग और भुगतान संबंधी जानकारियां हासिल करने की कोशिश भी की जाती है।

लकी ड्रॉ में कार लैपटॉप और मोबाइल जीतने का झांसा

साइबर ठगी का एक और तरीका लकी ड्रॉ और महंगे उपहारों का लालच देना है। लोगों को मैसेज भेजकर बताया जाता है कि उन्होंने दिवाली के मौके पर कार, लैपटॉप या स्मार्टफोन जीता है। इसके बाद इनाम प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस, डिलीवरी चार्ज या टैक्स के नाम पर पैसे जमा करने को कहा जाता है। इनाम पाने की उम्मीद में लोग बताए गए खाते या UPI नंबर पर रकम ट्रांसफर कर देते हैं। भुगतान मिलते ही ठग संपर्क तोड़ देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को न तो कोई इनाम मिलता है और न ही जमा की गई रकम वापस मिलती है।

साइबर ठगी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

  • अनजान नंबर से भेजी गई APK फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल न करें।
  • WhatsApp और Telegram पर आए संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।
  • किसी के साथ OTP, UPI PIN, पासवर्ड और बैंकिंग जानकारी साझा न करें।
  • फ्री गिफ्ट, लकी ड्रॉ और भारी डिस्काउंट के लालच में न आएं।
  • ऑनलाइन खरीदारी केवल विश्वसनीय और आधिकारिक वेबसाइट से करें।
  • किसी परिचित के नाम से संदिग्ध फाइल आए तो पहले उससे संपर्क कर पुष्टि करें।
  • मोबाइल में किसी भी ऐप को अनावश्यक परमिशन देने से बचें।

ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें शिकायत

अगर कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार के आधिकारिक साइबर अपराध पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। साइबर ठगी की स्थिति में जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराई जाती है, उतनी जल्दी संबंधित बैंक और एजेंसियों तक सूचना पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इसलिए पैसे कटने के बाद इंतजार करने के बजाय तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है।

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