ऑनलाइन कमाई के चक्कर में गंवा बैठे लाखों, बिलासपुर में शेयर ट्रेडिंग और पेंशन कार्ड के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शातिर ठग अब लोगों को अलग-अलग तरीकों से अपने जाल में फंसाकर उनकी जीवनभर की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामलों में शेयर ट्रेडिंग के जरिए रातों-रात पैसा दोगुना करने का लालच और वरिष्ठ नागरिक पेंशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर तीन लोगों से कुल 26 लाख 29 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई है। इन घटनाओं में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग भी ठगों का शिकार हो गए, जिनके बैंक खाते से नौ बार में 11 लाख 29 हजार रुपये निकाल लिए गए। पुलिस के सामने आए इन मामलों ने एक बार फिर ऑनलाइन निवेश और सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ठग अब बैंक और सरकारी योजनाओं के नाम का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीत रहे हैं और फिर उनकी गोपनीय बैंकिंग जानकारी हासिल कर खातों से रकम निकाल रहे हैं।