‘मीटिंग में हूं, तुरंत पैसे भेजो’, MD के नाम से भेजा गया फर्जी मैसेज, 49 लाख ऐंठने की कोशिश

ठगों ने मैसेज में “अभी तुरंत”, “मीटिंग में हूं” और “जरूरी है” जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अधिकारियों पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की। यह तरीका साइबर ठगों की आम रणनीति मानी जाती है, जिसमें सामने वाले को सोचने का समय न देकर तुरंत निर्णय लेने पर मजबूर किया जाता है। संदेश मिलने के बाद अधिकारियों ने बिना जल्दबाजी किए इसकी पुष्टि की। जांच में सामने आया कि यह पूरी तरह से एक सुनियोजित साइबर फ्रॉड का प्रयास था। समय रहते सच सामने आने से कंपनी को लाखों रुपये के नुकसान से बचा लिया गया।