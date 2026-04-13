Asha Bhosle: हर जॉनर की रानी को सलाम, आशा भोसले को याद कर भावुक हुए कलाकार, ‘साइलेंट गुरु’ कहकर किया नमन

रायपुर की बालीवुड सिंगर ने एश्वर्या पंडित ने कहा कि आशाजी हर उभरते कलाकार की प्रेरणा रही हैं। उनकी खनकती आवाज, क्लासिकल पकड़ और कैबरे सॉन्ग्स में महारत ने उन्हें अलग बनाया। मैंने उनसे वर्सेटाइल सिंगिंग सीखने की कोशिश की है। उन्होंने उनकी गजलों दायरे दिल, दिल धडक़ने का सबब, सलोना साजन है को अपना पसंदीदा बताया और कहा कि यह खबर स्वीकार करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने 2018 के गंगा महोत्सव का जिक्र करते हुए बताया कि मुझे हरिहरनजी के साथ प्रस्तुति देने का अवसर मिला जहां आशा भोंसले से मिलने और उनसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।