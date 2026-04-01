MP Fund Report Card: सांसद निधि में महिलाओं का दबदबा, कमलेश नंबर-1, ज्योत्सना दूसरे स्थान पर, देखें पूरी रिपोर्ट

वहीं, जांगड़े ने 278 कामों की अनुशंसा की है और 8.44 करोड रुपए खर्च हुए हैं। जांगड़े की ओर से मंजूर 157 काम पूरे हो चुके हैँ। वहीं, महंत की अनुशंसा वाले 79 काम ही पूरे हुए हैं। अपनी निधि का सबसे कम उपयोग करने वालों के कांकेर सांसद भोजराज नाग है। उन्होंने 4.35 करोड़ के 63 काम की अनुशंसा की है। इसमें से 20 काम पूरे हुए हैं।