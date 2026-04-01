Indian Railway: गर्मी में यात्रियों को बड़ी राहत, फिर शुरू होगा ‘रेल नीर’ प्लांट, मात्र इतने रुपये में मिलेगा पानी

नागपुर प्लांट की क्षमता रोजाना 6,000 पेटी उत्पादन की है, लेकिन गर्मी के कारण वहां पानी की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए नागपुर प्लांट ने स्पष्ट कर दिया है कि 14 अप्रैल के बाद वह छत्तीसगढ़ में पानी की सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपने मंडल की जरूरतों को प्राथमिकता देनी है।बिलासपुर प्लांट की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 72 हजार बोतल (6,000 पेटी) है। इसके पुनः चालू होने से न केवल छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ जैसे स्टेशनों, बल्कि रांची, टाटानगर और धनबाद जैसे पड़ोसी राज्यों के स्टेशनों तक भी किफायती दर पर शुद्ध जल की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।