CCPL Season 3: मौनी रॉय के साथ बड़ा क्रिकेट त्योहार आज से शुरू, दर्शकों के लिए दोपहिया वाहन के साथ “पकड़ो कैच, जीतो कैश” इनाम

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (Photo AI)
रायपुर @दिनेश कुमार। CCPL Season 3: छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाडि़यों को एक्सपोजर देने के लिए आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर टी-20 लीग (सीसीपीएल) के तीसरे संस्करण की शुरुआत बुधवार को होगी। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित इस टूर्नामेंट में उद्घाटन मैच बुधवार को मेजबान रायपुर रायनोंज और राजनांदगावं पैंथर्स के बीच रात 9 बजे से खेला जाएगा।
नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल छह टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल 12 जून और फाइनल 14 जून को होगा। यह टूर्नामेंट बीसीसीआई की अनुमति से किया जा रहा है। स्टेडियम में जाने के लिए राजधानी के कई इलाकों में निशुल्क बस सेवा की व्यवस्था की सीएससीएस की ओर से की जा रही है।
सीसीपीएल-3 का ऑफिशियल ब्राडकॉस्ट पार्टनर सोनी टेन-3 चैनल है, जिसमें सभी मैचों का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
सभी टीमें एक-दूसरे से लीग मैच खेलेंगी। इसके बाद शीर्ष क्वालीफायर, इमिनेटर मैच होंगे। टूर्नामेंट में लीग और फाइनल समेत कुल 19 मैच खेले जाएंगे।
सीसीपीएल में दर्शकों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन दर्शकों को www.ticketgenie.in के माध्यम से टिकट बुक करानी होगी। मैच के दिन दर्शक अपने ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशाट दिखाकर स्टेडियम से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों को टिकट के पीछे अपना नाम, मोबाइन नंबर और ई मेल पता लिखना होगा और प्रवेश द्वार में उपलब्ध बॉक्स में डालना होगा। उद्घाटन मैच से पहले शाम 7 बजे से भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी राय प्रस्तुति देंगी।
सीसीपीएल में दर्शकों की भीड़ एकत्रित करने के लिए सीएससीएस ने कई आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की है। मैच टिकट के पीछे दिए गए फार्म को भरकर दर्शक कई पुरस्कार जीत सकते हैं, जिसमें दो पहिया वाहन प्रथम पुरस्कार है। नौंवे स्थान वाले तक को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा टूर्नामेंट में छक्के वाली गेंद को दर्शक ने कैच कर लिया, तो उसे पुरस्कार के रूप में 10 हजार रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग