CCPL Season 3: मौनी रॉय के साथ बड़ा क्रिकेट त्योहार आज से शुरू, दर्शकों के लिए दोपहिया वाहन के साथ “पकड़ो कैच, जीतो कैश” इनाम

सीसीपीएल में दर्शकों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन दर्शकों को www.ticketgenie.in के माध्यम से टिकट बुक करानी होगी। मैच के दिन दर्शक अपने ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशाट दिखाकर स्टेडियम से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों को टिकट के पीछे अपना नाम, मोबाइन नंबर और ई मेल पता लिखना होगा और प्रवेश द्वार में उपलब्ध बॉक्स में डालना होगा। उद्घाटन मैच से पहले शाम 7 बजे से भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी राय प्रस्तुति देंगी।