हादसा: आमानाका ओवरब्रिज में दो कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर, बाल-बाल बची लोगों की जान

हादसे के तुरंत बाद, आमानाका ओवरब्रिज पर लंबा जाम लग गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और मौके पर जमा हुई भीड़ के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे आने-जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा।स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आमानाका पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए यातायात को व्यवस्थित किया और जाम को खुलवाने का प्रयास किया। पुलिस ने स्थिति को काबू में करके सामान्य यातायात व्यवस्था बहाल करने में सफलता प्राप्त की। घटना के संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।