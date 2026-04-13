13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Online Fraud: फर्जी ई-चालान से बढ़ रही ठगी, पुलिस ने जारी किया अलर्ट, ऐसे बरतें सावधानी

अनजान नंबरों से आए मैसेज व लिंक पर भरोसा न करें। पेमेंट करने से पहले चालान को अधिकृत वेबसाइट या ऐप पर सत्यापित कर लें। अधिकृत वेबसाइट व एप्लीकेशन से ई-चालान पेमेंट करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Apr 13, 2026

Online Fraud: फर्जी ई-चालान से बढ़ रही ठगी, पुलिस ने जारी किया अलर्ट, ऐसे बरतें सावधानी

फर्जी ई-चालान से बढ़ रही ठगी (Photo AI)

Online Fraud: फर्जी ई-चालान भेजकर कई लोगों से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। इसकी लगातार शिकायतें आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी करके लोगों से अपील की है कि ऐसे मैसेज व लिंक से सवधान रहें। ई-चालान जमा करने के लिए भी अधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों ई-चालान के नाम पर अलग-अलग नंबरों फर्जी ई-चालान भेजे जा रहे हैं। चालान जमा करने के दौरान लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं।

ऐसे बरतें सावधानी

ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि अनाधिकृत लिंक और एप्लीकेशन पर लॉग-इन न करें। वाहन के पेंडिंग ई-चालान भुगतान के लिए आधिकारिक वेबसाइट( https://echallan.parivahan.gov.in/ ) या NextGen mParivahan App से ही भुगतान करें। अनजान नंबरों से आए मैसेज व लिंक पर भरोसा न करें। पेमेंट करने से पहले चालान को अधिकृत वेबसाइट या ऐप पर सत्यापित कर लें। अधिकृत वेबसाइट व एप्लीकेशन से ई-चालान पेमेंट करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है, जबकि थर्ड पार्टी पोर्टल या ऐप से भुगतान करने पर टैक्स का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।

इन नंबरों से आए लिंक को ही ओपन करें

-BV-VAAHAN-G, BT-VAAHAN-G, BH-VAAHAN-G, BM-VAAHAN-G, BZ-VAAHAN-G नंबरों से ई-चालान लिंक को ही ओपन करें।

-आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in और मोबाइल ऐप NextGen mParivahan app का ही उपयोग करें।
-नकली वेबसाइटों की स्पेलिंग असली जैसी हो सकती है, ध्यान से देखें।

-किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी नंबर न बताएं, भले ही वह खुद को अधिकारी बताए।
-फर्जी कॉल से सावधान-किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत भुगतान न करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी स्थिति में अपना OTP किसी के साथ साझा न करें, भले ही सामने वाला खुद को अधिकारी ही क्यों न बताए। साथ ही किसी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत भुगतान करने से बचें और पहले चालान को अधिकृत प्लेटफॉर्म पर वेरिफाई जरूर करें।

साइबर ठगी होने पर यह करें

-साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तत्काल कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

-अपने बैंक को तत्काल सूचना दें, ताकि ट्रांजेक्शन को रोका जा सके।

पुलिस की अपील

रायपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल में NextGen mParivahan App इंस्टॉल करें और इसी के जरिए ई-चालान चेक व भुगतान करें। यह सुरक्षित प्लेटफॉर्म है और इसमें वाहन से जुड़े सभी दस्तावेज भी डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Apr 2026 01:42 pm

Published on:

13 Apr 2026 01:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Online Fraud: फर्जी ई-चालान से बढ़ रही ठगी, पुलिस ने जारी किया अलर्ट, ऐसे बरतें सावधानी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: पुलिस की नाक के नीचे से जब्त मेटाडोर की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Raipur News: पुलिस की नाक के नीचे से जब्त मेटाडोर की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
रायपुर

आलू के दामों ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड, थोक में 7 रुपए किलो, किसान-व्यापारी दोनों को नुकसान

आलू के दामों ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड, थोक में 7 रुपए किलो, किसान-व्यापारी दोनों को नुकसान(Photo-patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Congress: कांग्रेस वार्ड अध्यक्षों की नई सूची जारी, विवाद से कार्यकारिणी का विस्तार अटका

Chhattisgarh congress flag
रायपुर

फर्जी ई-चालान का जाल! अनजान लिंक से हो रही ऑनलाइन ठगी, अनजान मैसेज-लिंक से रहें दूर

फर्जी ई-चालान का जाल! अनजान लिंक से हो रही ऑनलाइन ठगी, अनजान मैसेज-लिंक से रहें दूर(photo-patrika)
रायपुर

स्टांप सिस्टम में बड़ा बदलाव! 500 रुपए से अधिक के ई-स्टांप को बढ़ावा, वेंडरों की चिंता बढ़ी...

Stamp paper license ban: स्टांप सिस्टम में बड़ा बदलाव! 500 रुपए से अधिक के ई-स्टांप को बढ़ावा, वेंडरों की चिंता बढ़ी...(photo-patrika
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.