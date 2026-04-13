Online Fraud: फर्जी ई-चालान से बढ़ रही ठगी, पुलिस ने जारी किया अलर्ट, ऐसे बरतें सावधानी

ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि अनाधिकृत लिंक और एप्लीकेशन पर लॉग-इन न करें। वाहन के पेंडिंग ई-चालान भुगतान के लिए आधिकारिक वेबसाइट( https://echallan.parivahan.gov.in/ ) या NextGen mParivahan App से ही भुगतान करें। अनजान नंबरों से आए मैसेज व लिंक पर भरोसा न करें। पेमेंट करने से पहले चालान को अधिकृत वेबसाइट या ऐप पर सत्यापित कर लें। अधिकृत वेबसाइट व एप्लीकेशन से ई-चालान पेमेंट करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है, जबकि थर्ड पार्टी पोर्टल या ऐप से भुगतान करने पर टैक्स का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।