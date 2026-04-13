Chhattisgarh Congress: कांग्रेस वार्ड अध्यक्षों की नई सूची जारी, विवाद से कार्यकारिणी का विस्तार अटका

बता दें कि कांग्रेस शहर अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड में से 66 वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी की थी। इस सूची को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने रद्द कर दिया था। अब नए सिरे से संगठन सृजन कार्यक्रम की वजह से आंदोलन जैसी अन्य गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। ठीक इसके विपरीत सूची विवाद के चलते सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया था। डिप्टी सीएम अरुण साव ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगी। इस मामले में शहर अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि टकराव और विवाद की कोई स्थिति नहीं है।