आलू के दामों ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड, थोक में 7 रुपए किलो, किसान-व्यापारी दोनों को नुकसान

Potato Price Crash: छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस सीजन में आलू की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। थोक बाजार में आलू का भाव करीब 7 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जो पिछले दो दशकों में सबसे कम स्तर माना जा रहा है। रिकॉर्ड उत्पादन और खाड़ी देशों में निर्यात ठप होने के कारण बाजार में आपूर्ति बढ़ गई है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है।