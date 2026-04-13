फर्जी ई-चालान का जाल! अनजान लिंक से हो रही ऑनलाइन ठगी, अनजान मैसेज-लिंक से रहें दूर

उल्लेखनीय है कि इन दिनों ई-चालान के नाम पर अलग-अलग नंबरों फर्जी ई-चालान भेजे जा रहे हैं। चालान जमा करने के दौरान लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि अनाधिकृत ङ्क्षलक और एप्लीकेशन पर लॉग-इन न करें। वाहन के पेंङ्क्षडग ई-चालान भुगतान के लिए आधिकारिक वेबसाइट( https:// echallan. parivahan. gov. in/) या (NextGen mParivahan App) से ही भुगतान करें।