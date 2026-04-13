Raipur News: पुलिस की नाक के नीचे से जब्त मेटाडोर की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

पुलिस के मुताबिक मेटाडोर क्रमांक सीजी 12 बीएच 3683 को 7 अप्रैल को फाफाडीह ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन के चलते जब्त किया था। वाहन को ट्रैफिक थाना फाफाडीह के सामने ही खड़ी कर दी गई थी। ड्राइवर को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आया। दो दिन तक मेटाडोर वहीं खड़ी रही। इसके बाद अज्ञात चोर मेटाडोर को लेकर फरार हो गया। इसकी शिकायत ट्रैफिक पुलिस ने गंज थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।