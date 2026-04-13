Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल को नहीं होंगे सरकारी कामकाज! बंद रहेंगे स्कूल, दफ्तर, बैंक, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

सार्वजनिक अवकाश का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार बैंक व स्कूल भी बंद रहेंगे। इन कर्मचारियों को भी सार्वजनिक अवकाश का लाभ मिलेेगा। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (DoPT) ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। जिसमें 14 अप्रैल को सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। मंत्रालय ने सभी विभागों और संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की जानकारी समय रहते सभी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए।