गर्मी की छुट्टियों में 60-70% तक घटे यात्री! महंगे टिकट के चलते लोग कैंसिल कर रहें ट्रिप, बुकिंग में आई बड़ी कमी

महंगे हवाई किराए और अंतरराष्ट्रीय हालात में बनी अनिश्चितता के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी विदेश यात्राएं टालने या पूरी तरह रद्द करने को मजबूर हो रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में यात्रियों का भरोसा प्रभावित हुआ है, जिससे बुकिंग में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो इसका असर आने वाले महीनों में और गहरा सकता है और ट्रैवल इंडस्ट्री को लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ सकता है।