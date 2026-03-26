26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

गर्मी की छुट्टियों में 60-70% तक घटे यात्री! महंगे टिकट के चलते लोग कैंसिल कर रहें ट्रिप, बुकिंग में आई बड़ी कमी

CG Flight News: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब छत्तीसगढ़ के ट्रैवल सेक्टर पर भी साफ नजर आने लगा है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में इस बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 26, 2026

गर्मी की छुट्टियों में 60-70% तक घटे यात्री! महंगे टिकट के चलते लोग कैंसिल कर रहें ट्रिप, बुकिंग में आई बड़ी कमी(photo-patrika)

गर्मी की छुट्टियों में 60-70% तक घटे यात्री! महंगे टिकट के चलते लोग कैंसिल कर रहें ट्रिप, बुकिंग में आई बड़ी कमी(photo-patrika)

CG Flight News: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब छत्तीसगढ़ के ट्रैवल सेक्टर पर भी साफ नजर आने लगा है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में इस बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर पर Dubai और यूरोप के देशों के लिए ट्रैवल प्लान प्रभावित हुए हैं।

CG Flight News: 60-70% तक घटी यात्रियों की संख्या

ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि हर साल गर्मी की छुट्टियों के दौरान छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग दुबई और यूरोप जैसे लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों की यात्रा करते थे, जिससे इस सीजन में ट्रैवल इंडस्ट्री में अच्छी खासी रौनक रहती थी। लेकिन इस बार वैश्विक हालात पूरी तरह बदल गए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का सीधा असर यात्रियों के रुझान पर पड़ा है।

स्थिति को देखते हुए लोग विदेश यात्रा को लेकर सतर्क हो गए हैं और अनिश्चितता के कारण अपने प्लान टाल रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि यात्रियों की संख्या में करीब 60 से 70 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस भारी कमी ने ट्रैवल एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों और एयरलाइंस से जुड़े कारोबार पर भी असर डाला है, जिससे पूरे ट्रैवल सेक्टर को आर्थिक झटका लगा है।

एयरफेयर में भारी बढ़ोतरी

यात्रियों की संख्या कम होने के साथ ही एयरलाइंस ने किराए में भी इजाफा कर दिया है। यूरोप के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स के टिकट पहले की तुलना में काफी महंगे हो गए हैं। बढ़े हुए किराए के कारण आम यात्रियों के लिए विदेश यात्रा करना मुश्किल हो गया है।

कैंसिल हो रहे ट्रैवल प्लान

महंगे हवाई किराए और अंतरराष्ट्रीय हालात में बनी अनिश्चितता के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी विदेश यात्राएं टालने या पूरी तरह रद्द करने को मजबूर हो रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में यात्रियों का भरोसा प्रभावित हुआ है, जिससे बुकिंग में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो इसका असर आने वाले महीनों में और गहरा सकता है और ट्रैवल इंडस्ट्री को लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ा सीधा असर

सौरभ व्यास ने बताया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का सीधा असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ा है। पहले जहां गर्मी की छुट्टियों में भारी बुकिंग होती थी, वहीं इस बार 60-70 फीसदी तक गिरावट आई है। एयरफेयर बढ़ने के कारण लोग अपने ट्रैवल प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं या रद्द कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 12:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गर्मी की छुट्टियों में 60-70% तक घटे यात्री! महंगे टिकट के चलते लोग कैंसिल कर रहें ट्रिप, बुकिंग में आई बड़ी कमी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परिणाम, 430 पदों पर चयन सूची जारी…

CG News: प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परिणाम, 430 पदों पर चयन सूची जारी
रायपुर

Raipur GST Raid: राजधानी में GST टीम की दबिश से मचा हड़कंप, 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

कारोबारियों के 4 ठिकानों पर कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Weather News: 48 घंटे में तापमान बढ़ने के आसार, कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

बारिश-आंधी और वज्रपात की चेतावनी (photo source- Patrika)
रायपुर

CGPSC Prelims Result: CGPSC 2025 प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, 3921 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित

CGPSC 2025 प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

रामनवमी पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तर और बैंक रहेंगे बंद

रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.