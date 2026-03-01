Public Holiday: इस सप्ताह दो दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान

Public Holiday in Chhattisgarh: आने वाला सप्ताह ऑफिस वालों के लिए खुशियां लेकर आया है। मार्च महीने के आखिरी और अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में लोगों को लगातार छुट्टियों का मौका मिल रहा है। वहीं, पूरे अप्रैल महीने की बात करें तो इस महीने में भी पर्याप्त छुट्टियां हैं, जिनमें आप परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। दूसरी ओर, यदि बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है तो उसे समय से पहले निपटा लें। आइए जानते हैं कि कब-कब सार्वजनिक अवकाश घोषित हैं।