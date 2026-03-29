छत्तीसगढ़ में जमाखोरी पर बड़ा एक्शन! 3,841 सिलिंडर जब्त, 97 लोगों पर FIR, पेट्रोल-डीजल पर नई पाबंदी…

मुख्य सचिव विकासशील ने बताया कि अस्पतालों, छात्रावासों, रेलवे, एयरपोर्ट कैंटीन और सैन्य बलों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को गैस सिलिंडर की आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा न हो और आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार का मानना है कि सख्त निगरानी और कार्रवाई से व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है।