रायपुर में ब्लाइंड मर्डर के सनसनीखेज चार वारदातें, कहीं ब्लू वॉटर टैंक में मिली लाश तो कहीं कुएं में.. केस बनी पहेली

Blind murder in Raipur: नारद योगी. शहर में हाल के दिनों में ब्लाइंड मर्डर हुए हैं, जिसे पुलिस सुलझा नहीं पाई है। कहीं मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, तो कहीं आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। राखी, अभनपुर, आमानाका और माना इलाके में ये घटनाएं हुई हैं। इसमें 4 साल के बच्चे से लेकर 51 वर्षीय व्यक्ति भी शामिल हैं। राखी इलाके में बुजुर्ग की लाश संदिग्ध हालात में कुएं में मिली। उसके पैर में पत्थर बंधे थे। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। इसी तरह आमानाका इलाके में 4 साल के बालक की हत्या कर दी गई। माना के ब्लू वॉटर टैंक में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। इसी तरह अभनपुर के भरेंगाभाठा में युवक की हत्या करके फेंक दिया गया।