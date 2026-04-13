कोंडागांव के NH-30 पर भीषण हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 12 से अधिक यात्री घायल, मची चीख-पुकार

महिंद्रा बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Kondagaon NH-30 Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में नेशनल हाईवे-30 पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार यात्री बस और ट्रक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। घटना केशकाल थाना क्षेत्र के ग्राम खालेमुरवेंड के पास की बताई जा रही है, जहां टक्कर के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिंद्रा कंपनी की एक यात्री बस रायपुर से जगदलपुर की ओर सवारियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गए और पास ही एक पेड़ से जा टकराए। हादसे के तुरंत बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
स्थानीय लोगों ने घटना की आवाज सुनते ही मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल यात्रियों को बस से बाहर निकालने में मदद की।
घटना की सूचना मिलते ही केशकाल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य तेज किया। जानकारी के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक बस का चालक गंभीर रूप से वाहन के अंदर फंसा हुआ था, जिसे बाहर निकालने के लिए पुलिस और बचाव दल लगातार प्रयास कर रहे हैं।
हादसे में घायल हुए एक दर्जन से अधिक यात्रियों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
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