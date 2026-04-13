कोंडागांव के NH-30 पर भीषण हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 12 से अधिक यात्री घायल, मची चीख-पुकार

सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत, 3 बिजली खंभे से जा टकराए तो 3 को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर- सरगुजा जिले के लखनपुर और गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार की दोपहर हुए दो अलग-अलग सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पहली घटना लखनपुर के ग्राम जमगला राइस मिल के पास हुई। इसमें तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई… पूरी खबर पढ़े