Huge Road Accident: महिला समेत 2 की मौके पर मौत, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से गई जान, मची अफरा-तफरी

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ लगाई और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। आसपास के लोगों की सूचना पर छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतकों और घायल की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं, घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।