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जांजगीर चंपा

Huge Road Accident: बोलेरो-वैगनआर में हुई भीषण टक्कर, पिता-पुत्र ने मौके पर तोड़ा दम, पत्नी व भांजा घायल

Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए।

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जांजगीर चंपा

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Khyati Parihar

Apr 06, 2026

हादसा (Photo Source- Patrika)

हादसा (Photo Source- Patrika)

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा अकलतरा-बलौदा मार्ग पर शनिचरा बांध पुल के पास हुआ, जहां बोलेरो और वैगनआर कार के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, अकलतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमोरा निवासी रूपेश निर्मलकर (47 वर्ष) रविवार शाम अपने परिवार के साथ वैगनआर कार से ग्राम डोंगरी से लौट रहे थे। वाहन में उनकी पत्नी भगवती, पुत्र राहुल (24 वर्ष) और भांजा सवार थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो वाहन, जिसे भखला राम निवासी मुड़ापार (हरदीबाजार) अपने परिवार के साथ चला रहा था, शनिचरा बांध पुल के पास वैगनआर से भिड़ गई।

Huge Road Accident: पिता-पुत्र ने मौके पर तोड़ा दम

टक्कर इतनी भीषण थी कि वैगनआर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में रूपेश निर्मलकर और उनके पुत्र राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी भगवती और भांजे को गंभीर चोटें आई हैं। भगवती की हालत नाजुक बताई जा रही है और वह कोमा में चली गई हैं, जिन्हें उपचार के लिए सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है।

जांच में जुटी पुलिस

दूसरी ओर बोलेरो वाहन में सवार लोगों को सामान्य चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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Published on:

06 Apr 2026 02:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Huge Road Accident: बोलेरो-वैगनआर में हुई भीषण टक्कर, पिता-पुत्र ने मौके पर तोड़ा दम, पत्नी व भांजा घायल

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