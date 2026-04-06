CG Accident: शादी से घर लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, वाहन का पहिया शरीर के ऊपर से गुजरा

पुलिस के मुताबिक कांकेर के सेमलगांव से जातरा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, कुछ लोग अपने गांव लौट रहे थे। उनकी गाड़ी जैसे ही भारतमाला रोड पर चिंवरी सांकरा के करीब पहुंची, उसी वक्त कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी मेटाडोर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें आई। हादसे में कार में सवार 25 साल के फलेंद्र मंडावी की मौत हो गई। हादसे के वक्त कार में कुल 7 लोग सवार थे। घटना में छह लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।