Dhamtari Tower Incident: दो बीवियों से परेशान शख्स चढ़ गया हाईटेंशन टावर, कहा- मुझे नहीं जीना.. देखें VIDEO

भेंड्रा गांव में हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ने वाला युवक यादराम साहू पहले भी इसी तरह का कदम उठा चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुरुवार को भी वह टॉवर पर चढ़ गया था और घंटों तक नीचे उतरने से इनकार करता रहा। काफी समझाइश और मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया था। बताया जा रहा है कि युवक पारिवारिक तनाव से गुजर रहा है और उसकी दो पत्नियों के बीच विवाद को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान है। शुक्रवार को फिर से टॉवर पर चढ़ने की घटना ने प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है।