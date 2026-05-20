Dhamtari Road Accident: धमतरी में पुलिसकर्मियों की बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर, हेड कांस्टेबल की मौत

Dhamtari Road Accident: धमतरी में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पुलिस विभाग को झकझोर दिया। रात्रि गश्त पर निकले कोतवाली थाना के प्रधान आरक्षक विजय बैरागी और नगर सैनिक दिलीप पांडे की बाइक को तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि प्रधान आरक्षक विजय बैरागी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नगर सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद पिकअप वाहन बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।