CG News: भाई ले गया मोबाइल, तो नाराज छोटा भाई चढ़ गया हाईटेंशन टॉवर पर, 2 घंटे तक चला ड्रामा

CG News: जांजगीर-चांपा जिले के सत्तिगुडी गांव में एक युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया और दो घंटे तक नया मोबाइल दिलाने की मांग करते हुए ड्रामा करता रहा। घटना बलौदा थाना के सत्तीगुड़ी गांव पंतोरा चौकी क्षेत्र की है। युवक की यह हरकत देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि टावर में उस समय बिजली प्रवाहित नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।