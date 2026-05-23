छत्तीसगढ़ में इतनी गर्मी कि फर्श पर बनी अंडे की भुर्जी, रेत पर सिके पापड़, वायरल Video देख रह जाएंगे दंग

स्थानीय स्तर पर गर्मी की तीव्रता को दर्शाने वाले कुछ चौंकाने वाले दृश्य सामने आए हैं। लोगों का दावा है कि तपती रेत पर रखे पापड़ बिना आग के ही सिकने लगे। वहीं, सीमेंट के बेहद गर्म फर्श पर अंडा डालने पर वह कुछ ही समय में भुर्जी जैसा बन गया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी है।