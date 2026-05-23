Jaanjgir Champa News: क्रोकोडाइल पार्क के पीछे मिला युवक का शव, भीषण गर्मी में पानी नहीं मिलने से मौत की आशंका

आशंका जताई जा रही है कि भीषण गर्मी और लंबे समय तक पानी नहीं मिलने के कारण युवक की मौत हुई हो सकती है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। जानकारी के अनुसार, मृतक के पास से महुआ शराब से भरा एक थैला भी बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि भीषण गर्मी और लंबे समय तक पानी नहीं मिलने के कारण युवक की मौत हुई हो सकती है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।