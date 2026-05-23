15 दिनों तक चौक-चौराहों पर खड़े होने और 15 हजार जुर्माना, शराबी बाइक चालक को कोर्ट ने दी अनोखी सजा

Drunk Driving Penalty: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले से सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। शराब पीकर बाइक चलाने वाले युवक को अदालत ने सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि समाज के लिए संदेश देने वाली अनूठी सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ 15 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। अब आरोपी शहर के चौक-चौराहों पर लोगों को शराब पीकर वाहन न चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेगा।