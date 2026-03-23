Balod Road Accident: नामकरण संस्कार से लौट रही पिकअप पलटी, मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत, 18 घायल

जानकारी के अनुसार, पद्देटोला गांव के ग्रामीण पिकअप में सवार होकर खलबत्तर गांव में आयोजित नामकरण संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी लोग वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान भंवरमरा नेताम टोला मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे पिकअप सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी।