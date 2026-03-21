Road Accident: महामाया मंदिर से लौट रहे ट्रेनी IAS की कार को तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर, नशे में चालक गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, ट्रेनी आईएएस अरविंथ कुमारन टी नवरात्र पर्व के मद्देनजर रतनपुर स्थित मां महामाया देवी मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन सहित अन्य इंतजामों का जायजा लिया और दर्शन के बाद वापस कोटा लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार रतनपुर बस स्टैंड के पास पहुंची ही थी कि सामने से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई, लेकिन वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। हादसे के तुरंत बाद पिकअप चालक मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा।