Road Accident: तीन महीने में 110 मौतें, छत्तीसगढ़ के इस जिले में नहीं थम रहे सड़क हादसे, देखें चौंकाने वाले आंकड़े

मार्च से अप्रैल हो गया लेकिन अभी तक समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर अमल नहीं हुआ। इस बीच सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। पिछले बार 10 मार्च को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी। इसमें विभागों की ओर से एक आंकड़ा रखा गया था। इसमें बताया गया था कि जनवरी से फरवरी तक कोरबा जिले में अलग-अलग स्थान पर 157 घटनाएं हुई हैं। इसमें 75 यात्री मारे गए हैं। 119 यात्री घायल हुए हैं। मार्च तक सड़क दुर्घटना और इसमें मारे गए यात्रियों की संख्या बढ़कर 110 हो गई।