CG News: परिवहन विभाग की बड़ी पहल! 8 जिलों में बनेंगे ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर

CG News: सड़क हादसे रोकने के लिए सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ई-ट्रैक) बनेगें। इसमें वाहन परिचालन की जांच करने के बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा। (ई-ट्रैक) के निर्माण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सौंपी गई है। बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्भया फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटी) और इमरजेंसी बटन लगाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।