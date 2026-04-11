Fake Sim Card: दूसरे के नाम पर 300 से अधिक फर्जी सिम, कहीं आपके नाम से भी तो रिजस्टर्ड नहीं, बढ़ रहा साइबर खतरा

जांच के दौरान फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले और एजेंटों का पता चला। इसके बाद टीम ने भनपुरी के साहू मोबाइल शॉप से सुदीप्त सासमल, उरला के रुद्रा मोबाइल और बलौदाबाजार के शिवकृपा मोबाइल के संचालक शिवनारायण साहू, दुर्ग के लहरी मोबाइल दुकान के जयंत लहरी, महावीर नगर रायपुर के आहूजा मोबाइल के संचालक मनीष आहूजा, भिलाई के जामुल के नेयानी मोबाइल के कैलाश प्रताप सिंह और पंडरी से विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी वीआई, जियो, एयरटेल कंपनी के सिम कार्ड बेचते थे।