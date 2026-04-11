CG Murder Case: शराब पीने से नाराज युवक ने अपने ही साथी की कर दी हत्या, गमछे से घोंट दिया गला

CG Murder Case: उरला इलाके में एक युवक ने अपने साथी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रमसा ईंट भट्ठा में कोमाखान के ग्राम पल्सीपानी निवासी 30 वर्षीय घनश्याम यादव और गोपी उर्फ गोपसिंह बरिहा काम करते थे। मंगलवार की रात दोनों सितलरा शराब भट्ठी में शराब पीने गए थे। वापस लौटते समय गोप सिंह ने घनश्याम को शराब लाने के लिए 150 रुपए दिया था। घनश्याम शराब लेकर आया और अकेले ही पी गया। इस बात से गोप सिंह काफी नाराज हुआ। बुधवार को सुबह दोनों नहाने के लिए खारून नदी गए।