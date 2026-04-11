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छत्तीसगढ़ में तेज धूप और गर्म हवाओं से बढ़ेगा पारा! इन संभागों में सबसे ज्यादा असर, 42 डिग्री पार जाने के आसार

CG Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 से 4 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 11, 2026

छत्तीसगढ़ में तेज धूप और गर्म हवाओं से बढ़ेगा पारा! इन संभागों में सबसे ज्यादा असर, 42 डिग्री पार जाने के आसार(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में तेज धूप और गर्म हवाओं से बढ़ेगा पारा! इन संभागों में सबसे ज्यादा असर, 42 डिग्री पार जाने के आसार(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और आने वाले दिनों में भीषण गर्मी के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 से 4 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा। खासतौर पर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग गर्मी की चपेट में रहेंगे, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज होने की संभावना जताई गई है।

CG Weather Update: शुष्क रहेगा मौसम, बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम है। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जिससे दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण दोपहर के समय गर्मी का असर अधिक महसूस किया जाएगा।

पिछले 24 घंटे का हाल

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान राजनांदगांव में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तापमान में यह अंतर मौसम के बदलते स्वरूप को दर्शाता है।

सिनोप्टिक सिस्टम का असर

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य ओडिशा से दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा और आंतरिक तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी तक एक उत्तर-दक्षिण द्रोणिका (ट्रफ) बनी हुई है। इस सिस्टम के कारण प्रदेश में नमी की कमी और शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है।

रायपुर में आज का मौसम

राजधानी रायपुर में आज मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है, जिससे दिनभर तेज धूप का असर देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिन के समय गर्म हवाओं और उमस के कारण लोगों को तेज गर्मी का एहसास होगा, जिससे बाहर निकलना असहज हो सकता है।

इन संभागों में सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है, जहां आने वाले दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना जताई गई है। लगातार बढ़ते तापमान के चलते हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है, जिसका असर आम जनजीवन पर पड़ना तय है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, ताकि तेज गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।

लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। साथ ही धूप से बचाव के लिए छाता या टोपी का उपयोग करने को कहा गया है। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है।

प्रदेश में गर्मी का असर अब तेज होने वाला है और आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है, ताकि तेज गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचा जा सके।

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Published on:

11 Apr 2026 08:56 am

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