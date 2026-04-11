छत्तीसगढ़ में तेज धूप और गर्म हवाओं से बढ़ेगा पारा! इन संभागों में सबसे ज्यादा असर, 42 डिग्री पार जाने के आसार

मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है, जहां आने वाले दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना जताई गई है। लगातार बढ़ते तापमान के चलते हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है, जिसका असर आम जनजीवन पर पड़ना तय है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, ताकि तेज गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।