CG Crime: लग्जरी कार में घूम-घूमकर चोरी, बाजार में बुजुर्ग महिलाओं को करते थे टारगेट, महिला गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार

आरोपी शहर के भीड़भाड़ व बाजार इलाकों में घूमते थे। आरोपी महिलाएं दो-दो के ग्रुप में बाजार में घूमती थी। कोई बुजुर्ग महिला नजर आए, तो उसके पीछे लग जाती थी। आरोपियों ने सरस्वती नगर, खमतराई, कोतवाली, गोलबाजार और डीडी नगर थाना क्षेत्र में महिलाओं के गले से सोने के चेन चुराए हैं।



दूसरे राज्यों में भी वारदात



आरोपियों ने रायपुर ही नहीं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र कई शहरों में इसी तरीके से सोने की चेन चुराई है। आरोपियों के कब्जे से नगदी 10500, 1 सोने का चेन, 1 कटर, 4 मोबाइल फोन और इनोवा वाहन जब्त किया है