Study Leave: एमडी-एमएस के लिए 3 साल का अवकाश मंजूर, पुराने बैच के डॉक्टर अब भी इंतजार में, उठी न्याय की मांग

वर्ष 2025 से पूर्व उच्च शिक्षा (पीजी) हेतु अध्ययन अवकाश पर गए नियमित डॉक्टरों को इस संशोधित नीति का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण वे विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं और असमानताओं का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2025 में ये नियम आने के समय पीजी कर रहे (बैच 2021/2022/2023) अध्ययन अवकाश पर गए डॉक्टरों के साथ न्याय किया जाना आवश्यक है। उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि उनके साथ न्याय होगा। किंतु आज तक उनकी फाइलों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। उन्हें भी इस बढ़े हुए अध्ययन अवकाश के अनुरूप क्षतिपूर्ति एवं समुचित लाभ प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की असमानता समाप्त हो सके।